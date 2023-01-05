泡麵不但有豐富的口味可以選擇，價格也很實惠，是許多人的宵夜首選，然而泡麵也被視為不健康的食物，小時候經常會被大人告誡，泡麵含有防腐劑，吃太多會變木乃伊、禿頭、致癌。營養師安德森在IG發文，破解有關泡麵的4大迷思，他指出泡麵麵體不含防腐劑，對於健康的壞處其實全源於「調味包」。

●泡麵添加滿滿防腐劑？

根據食品藥物管理署對食品添加物的規定，泡麵麵體不能添加防腐劑，所以大多數泡麵會用油炸方式使麵體脫水，大幅降低麵體的含水量，好讓微生物沒辦法生長繁殖，以達到保存的效果。

●麵體燙過再煮比較健康？

泡麵麵體先用熱水沖燙，再把水倒掉，並重新以熱水煮開，確實對人體健康比較好，因為這樣做可以去除麵體的部分油脂，減少人體吸收負擔。

●泡麵含有重金屬？

台灣依據「食品良好衛生規範準則（GHP）」來加強食品原料的重金屬管理，但油包和調味醬料是由多種食品成分混合加工而成，因為各家產品配方不同，所以無法訂定一致的標準，且國際間也沒有針對複合食品原料所產製的加工食品訂定重金屬規範，不過經攝食量風險評估，結果顯示沒有攝食風險。

●吃泡麵會導致禿頭？

吃泡麵和禿頭並沒有直接關聯，之所以會有禿頭現象，主要是因為長期食用泡麵，造成營養素不足、缺乏蛋白質，進而影響到毛髮生長。

營養師安德森提醒，泡麵麵體不含防腐劑，關鍵問題在於「調味包」，且泡麵屬於高油、高鹽的重口味食物，如果要吃，建議加入青菜、雞蛋、肉類等食材，補充泡麵所缺乏的營養素，同時減少醬料、油包的用量，就能吃得美味又健康。