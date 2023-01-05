台北市 YouBike1.0系統已於111年12月3日停止營運，自緩衝期間結束後，去年12月10日起YouBike1.0車柱皆已上檔片無法歸還車輛，正在拆除撤離，台北市交通局呼籲外縣市騎乘往台北市的民眾請改使用YouBike2.0。若騎乘YouBike1.0到北市，不另向民眾收取350元道路救援費。

交通局說明，YouBike1.0退場前，除於雙北跨市橋梁及新北往返頻繁320站點張貼海報外，並於微笑單車官網、APP及YouBike1.0場站Kiosk公告停止營運資訊，另捷運、公車候車亭智慧站牌、資訊可變標誌（CMS）等顯示停用資訊外，亦持續針對跨市騎乘者傳送簡訊提醒。

此外，自去年12月3日停止營運起至12月9日止亦提供緩衝期供跨市租借民眾還車並加發提醒簡訊，經統計去年12月3日停用當日騎YouBike1.0至台北市共316次，至緩衝期結束當天12月9日僅剩28次，顯示多數民眾已知悉改騎乘YouBike2.0至台北市還車。

交通局說明，雖仍有民眾於去年12月10日後騎乘YouBike1.0到北市，為避免民眾困擾，已請營運廠商接獲民眾反映無法還車，除請民眾自行騎乘返回鄰近新北市YouBike1.0場站外，並儘量協助民眾還車，且不另向民眾收取350元道路救援費，由於調度過程車輛仍屬租借狀態，租借費用皆持續計費至營運廠商協助調度至就近場站為止。

交通局呼籲民眾注意台北市YouBike1.0已於去年12月3日起停止營運資訊，跨市請改騎乘YouBike2.0，以維護自身權益。