網路今（5）日流傳一段影片，見2名學童站在1處無號誌丁字路口等候過馬路，1輛警車未禮讓學童即右轉通過，路口正巧有「警察議員」之稱的林國春看板。原PO質疑「有了警察市長跟警察議員的新北市，一樣沒辦法讓行人安心的走路，真的是行人地獄」。轄區海山警分局獲悉後立即調查，確認屬實即對該名劉姓警員懲處申誡1次，並依《道交條例》告發，處以1200元以上3600元以下罰鍰。

據了解，影片係由後方車輛的行車紀錄器全程錄下，時間為去年12月27日上午7時許，地點在新北市板橋區漢生東路192巷、長安街331巷口，1男1女學童站在路口等候過馬路，海山分局巡邏警車未禮讓學童先通行，而是逕自右轉通過，2名學童本欲等候後方車輛也駛離再過馬路，但見後車明顯有禮讓之意，遂牽手小跑步通過路口，行進間女童還向駕駛點頭致意。

原PO將影像PO上Youtube頻道及PTT看板，並陳情至市長信箱，標題「治安專家面前一樣是行人地獄」，質疑警車未禮讓行人通行。網友除紛紛留言批評警方行為，也有許多網友稱讚2位小朋友「爸媽教得好」、「好有禮貌」、「守規矩、有禮貌的小朋友超可愛」。

海山分局表示，經查該警用巡邏車駕駛劉姓警員未暫停禮讓行人先行通過，已違反《道路交通管理處罰條例》第48條第2項規定，將依規定處以1200元以上3600元以下罰鍰，並核予申誡1次處分。針對本案將做成案例教育，加強教育訓練，宣導同仁駕駛車輛應遵守交通法規，避免再有類似情事發生。