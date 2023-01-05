三重警方2日晚間10時獲報，有名75歲潘姓老翁同日早上8時出門到台北市購物至晚未歸，由於潘翁患有糖尿病須按時服藥，家屬焦急萬分，其子因此到中興橋派出所報案失蹤，最終與海山警方合力在3日凌晨1時尋獲。

員警柯旭鴻先安撫家屬情緒後，除依規定受理外，同時詢問老翁特徵，外出時是否有攜帶手機及車籍資料等，隨後通報緊急協尋，並以手機定位發現潘翁曾停留在三重區集美街126巷附近，副所長柯俊名立即帶人前往該處尋找，經以同心圓方式在周遭找尋未果，警方研判老人可能因複雜的道路系統而迷途，通報其他有聯外橋樑的分局加強協尋。

海山警分局的巡邏員警陳靖霈、陳俊宏在光復橋頭發現騎機車的老翁穿著特徵與通報相符，立即迴轉尾隨其至台北市西園路1段將其攔停，查證身分後確定是迷途的潘翁無誤，並連繫本分局中興橋派出所，將潘姓老翁載返三重中興橋所。

三重警方得知老翁找到的消息後，立即聯繫潘姓老翁的兒子到場，終於接回在寒風中足足騎了17個小時車的父親，才結束這場寒冬迷途。

三重警分局長陳永昌表示，家中如有失智長輩，務必隨時注意其動向，避免讓其單獨外出，發現走失時應即時報警，讓警方發揮團體力量有效協助搜尋。