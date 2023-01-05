台新銀行聯手新光三越，一舉締造百貨聯名卡破百萬流通量的市場紀錄，今(5)日再次攜手發表「台新銀行SKM Park Outlets聯名信用卡」，主推週末刷卡消費最高2％現金回饋，信用卡卡友享館內平日免費停車、指定餐飲與品牌9折起的專屬優惠，首年衝刺3萬張發卡量。

台新銀行表示，現在不分新舊戶申辦台新SKM Park Outlets聯名卡享一卡通自動加值10％回饋(每戶最高回饋NT$300)，上市期間聯名卡之SKM Park Outlets店內刷卡消費，由台新銀行天天抽出一筆簽單幫你買單，單筆最高享NT$10000刷卡金回饋，新春要往南部旅遊或Outlets採購民眾先盡早申辦，出遊、消費都加值。

台新銀行總經理尚瑞強表示，不同於現行商場，SKM Park Outlets 以『國際級生活複合式Lifestyle Outlets』為定位，一站享受逛街、吃飯、遊樂園、按摩、電影等服務通通有，民眾使用聯名卡平日造訪更享每月4次全日停車優惠，使用SKM Park Outlets聯名卡在館內消費指定品牌享專屬9折起，國際名品3折起，最高2％現金回饋，同時申辦會員卡還可累積店內點數。此外，信用卡卡友每月任刷一筆消費，還能回店兌換免費飲品；值得一提的是，SKM Park Outlets捷運出站1分鐘內即可抵達，出站就買玩一整天。

SKM Park Outlets高雄草衙總經理毛顯國表示，SKM Park Outlets高雄草衙有超過200家的店鋪進駐，超過50個以上的獨家品牌，在開幕後已突破300萬的來客，而會員卡數也超過7萬卡，招募成效佳，為深耕會員經營與台新銀行攜手推出聯名卡，Outlets購物天天享折扣，店內消費享現金回饋，店外的指定交通消費也能共同累積回饋。對於喜歡精打細算的顧客來說，絕對是首選推薦。

SKM Park Outlets高雄草衙有獨家日本授權的鈴鹿賽道樂園，提供給聯名卡卡友價之外，每月還有指定設施免費玩，一卡在手，盡享購物與娛樂雙重優惠，而為了慶祝聯名卡上市，首刷一筆999元(含)以上消費即贈會員點數1000點之外，首刷成功再加贈鈴鹿賽道樂園暢遊券乙張。

在新光三越集團積極佈局南台灣Outlet市場的同時，台新銀行以生態圈「全場景、全臺灣、全客群」的經營理念，傾力資源與SKM Park Outlets合作發行聯名信用卡，助攻新光三越經營全臺人口第二大的高雄地區。