因被宋逸民主理的藝起發光協會批評私生活出狀況，昨(4日)宋逸民開記者會又隻字未提小甜甜（張可昀），讓小甜甜今稍早在24小時內發出5千字文抖出和教會的內幕，她表示自己是不聽教會成員的話，因被老公家暴後執意報警，才讓教會人員對她反目成仇，而事發後，小甜甜曾要求老公道歉，沒想到對方卻回：「我沒再打你第二次，就是我對妳最大的道歉！！」

小甜甜稍早忍無可忍，抖出因被老公毆打導致教會介入，以至於導致小甜甜和教會鬧翻過程，小甜甜說，去年9月她被老公揍，因此決定報警，沒想到丈夫的第一反應是通知教會，宋逸民也傳訊提醒小甜甜別報警，但已來不及，到了警局後，白家綺和吳東諺也隨後趕到，等小甜甜筆錄做完後在外面放詩歌禱告，希望兩人和解，也要求小甜甜必須學會原諒。

小甜甜回憶說，白家綺告訴她：「其實祝福一直要進來你們家裡的，但是你自己不願意原諒饒恕放下！」吳東諺更批評他們家次序不對，賺錢不該分你我的、誰養誰，他們要求小甜甜不准去驗傷，小甜甜表面答應，私下卻偷偷驗傷，直到小甜甜老公收到法院來的信，通報給教會後，更讓小甜甜在教會無容身之處。

小甜甜表示，她被踢出劇組後，丈夫卻被教會的戲重用，擔任場務，後來又變成演員群之一，一再的被誇讚高舉，每次她想試著跟老公溝通，但丈夫的意思就是支持藝起發光，「因為那裡的人都說我（小甜甜丈夫）很好，很棒一直誇獎他（小甜甜丈夫）所以有問題的是你（小甜甜）！！」也認為自己家暴後教會都挺他，不解小甜甜為何一定要告他，並將小甜甜妖魔化，稱是「撒旦惡魔」。

事發之後，小甜甜無奈說：「不知道宋先生對教會為什麼會怎麼變的如此狂熱，甚至著迷！但那是他的選擇，我只能尊重！」，有天她對丈夫說：「我覺得你應該好好跟我道歉！！」因為她被打後不管是文字或言語，另一半都未曾跟她致歉，沒想到老公竟回：「我沒再打你第二次，就是我對妳最大的道歉！！」，讓小甜甜坦言：「我心徹底涼透了」，沒想到自己居然永遠比不上一直捧丈夫、誇丈夫的「教會」。

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