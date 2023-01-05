彰化縣挑12處易肇事路口設置多功能交通違規科技執法系統，闖紅燈、超速、跨越雙黃線、未依規定兩段式左轉等，全都錄得一清二楚，啟用近月已開出4085張罰單。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣挑12處易肇事路口設置多功能交通違規科技執法系統，闖紅燈、超速、跨越雙黃線、未依規定兩段式左轉等，全都錄得一清二楚，啟用近月已開出4085張罰單。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

科技鑑別系統真讓違規無所遁形了，彰化縣挑12處易肇事路口設置多功能交通違規科技執法系統，闖紅燈、超速、跨越雙黃線、未依規定兩段式左轉等，全都錄得一清二楚，從去年12月8日啟用以來，近月已開出4085張罰單，其中闖紅燈還是最大宗，多達1188件，平均每日取締145.89件，讓駕駛荷苞失血，都超後悔，「真的小心一點」。

彰化縣交通隊統計，12處科技執法，近月來已開出4085張罰單，其中超速1030張、闖紅燈1188張、跨越雙黃實線43張、跨越雙白實線109張、未依標誌標線914張、機車未依規定兩段式左轉801張，平均每天取締近145.89。其中以彰化市中華路中正路口及新平路環河街口最多。

不少駕駛都直呼執法太嚴了，「連跨越雙黃線、雙白線也被錄到，以前也不會怎麼樣，真的有夠倒楣。」

彰化縣警察局表示，12處執法地點分別為彰化市中正路2段與中華路口（未依號誌指示、機車未依兩段式左轉、跨越雙白實線）、彰化市新平路與環河路口（超速、闖紅燈、未依號誌指示）、員林市萬年路與靜修路口（超速、闖紅燈）、花壇鄉東外環路與灣福路口（超速、闖紅燈）、伸港鄉濱海路與工一路口（跨越雙黃實線）、和美鎮美港公路與彰新路6段路口（超速、闖紅燈）。

埔心鄉中正路1段與武聖路口（超速、闖紅燈）、永靖鄉東彰路7段與湳底路口（超速、闖紅燈）、社頭鄉員集路與崙饒路口（闖紅燈、跨越雙黃實線）、福興鄉臨海路與福正路口（闖紅燈、機車未依兩段式左轉）、社頭鄉中山路1段與和平三路口（闖紅燈、未禮讓行人）、秀水鄉彰鹿路與民意街口（超速、闖紅燈）。

交通隊指出，科技執法的主要目的是要降低事故，跳脫印象中取締超速、闖紅燈等照相單一設施，對於影響主線車流的違規，如直行車占用左轉專用車道、左轉車占用直行專用車道、跨越雙白線等違規行為等也全都錄，全天候科技化執法輔助，警惕不要心存僥倖而冒險違規，達到執法沒有空窗期。