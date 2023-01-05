農委會特有生物研究保育中心5日指出，與雲林科技大學共同研發，運用無人機拍攝一年4季的農耕地影像，首創人工智慧影像辨識技術分析農耕地景的分區類別，獲得2022年亞洲最大發明展「韓國首爾國際發明展」的銅牌獎。

特生中心表示，「韓國首爾國際發明獎」為全球重要發明競賽展之一，2022年共有27國參賽，總計627件作品同台競賽。特生中心與雲科大以「無人飛行載具結合人工智慧應用於農耕地景辨識」為主題，參加電腦科學類別之競賽，獲得銅牌獎，展現特生中心創新及跨領域的量能。

農委會表示，近年來積極推動農田生態研究計畫，期待藉由兼顧生態環境的友善耕作，提供給野生動物安心的家。特生中心承辦相關計畫，自2021年起為期2年，以慈心大自然莊園等農耕地為試驗對象，跨域結合無人機進行農地生態地景建構的研發工作。

特生中心並首創以人工智慧將空拍農耕地景的俯視照，透過神經網路學習，自動將農場上的地景分類成生態區、生產區、生活區及其他等四大區，其下又細分水田、旱田、混淆林、草生地、裸露地、建築物、水域、浮水植物、果樹等9類。

特生中心表示，在目前有限的空拍影像樣本下，人工智慧辨識率已可達55％，雖還有很大的進步空間，但相信隨著樣本數的增加及預測模型的改善，未來辨識率勢必能顯著提昇。

農委會指出，無人機運用越來越廣泛，此研發技術運用於具多樣性農耕地景的分類及辨識，除了是保育生物多樣性的利器外，也能提昇農地生態的加值效益。日後智能科技的運用，將可提供農業場域綠色給付需要的各項生態認證根據，創造農業產值與生物多樣性保育的雙贏局面。