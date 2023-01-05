新竹市長高虹安上午記者會中提到，昨在新竹棒球場發現的廢棄電線，今早遭移除，高虹安赴消防局主持布達典禮後，隨後又到棒球場了解，經現場詢問後確定是施工廠商當中，負責維護場地的工地主任將電線移除，市府會把電線主動送交檢調作為證據。

高虹安今早在記者會中收到訊息，指昨天在棒球場挖到的廢棄電線不翼而飛，懷疑是遭到滅證，她在開完記者會後再赴消防局主持布達典禮，隨後又到新竹棒球場了解電線移除情況，發現是維護場地的工地主任，今早巡視球場發現不該出現在球場的電線因此移除。

高虹安說，依據工地主任說法，因為沒有接到龍來公司說要保全現場原樣的指示，今天巡視球場時，認為電線不應該出現在球場上，所以才會移除掉，市府將會把電線主動送交檢調作為證據。

高也說，巨佳營造廠商也說電線不應該出現在球場，電線雖移除，但已經保全證據，且工地主任也說拔除時費了一些力氣，不確定底下是否還有更多電線廢棄物，之後將跟龍來公司協調是否還要大面積開挖，或配合檢調調查決定是否開挖，了解是否還有更多不該存在的廢棄物。