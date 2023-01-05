行政院拍板發放6000元現金，但前民進黨台北市議員梁文傑開出第一槍說，「若硬要把錢塞給我，麻煩請開個退款帳戶，讓我能退回國庫」，民進黨立委郭國文昨也表態，會捐出6000元，至於民進黨立委王美惠則說，去領或不去領是大家的自由，她領了會捐到家扶中心或慈善基金會，否則不領也是繳回國庫，領了可以幫助別人，這個意義更大。

王美惠說，蘇貞昌院長跟蔡英文總統想要跟大家分享超收的稅金，「我覺得要不要去領，那是大家的自由」，但是這幾年大家的生活都很艱苦，她會把錢捐給家扶中心等團體，否則這筆錢沒領，還是會回到國庫，如果可以幫助到別人，意義遠比這個重大。

被問到同黨立委高嘉瑜認為稅收超徵是「行政失靈」，對此，王美惠說，身為同事，不需要討論她，但要看到中央政府和院長的辛苦，這麼多年，有史以來也沒有說稅收超徵，還要還給百姓，景氣雖然不好，但有半導體和大企業繳的稅金，所以現在要把經濟紅利分享給百姓，希望大家不要被任何一個政黨煽動騙去。

至於是否支持蘇貞昌留任，王美惠說，要連任或不連任都有道理，主要是對百姓有幫助都歡迎，這是個考驗全國正在看，相信總統和院長都會好好處理，讓台灣人民生活越來越好、政策越來越好，這是最重要。

王美惠表示，任何人都有辛苦的一面，希望台灣人要給院長鼓勵和誇獎，在百姓最困難，院長有這個決定，一定是想到百姓的艱苦，不管是誰來做都要想到百姓基層的聲音。