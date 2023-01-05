宋逸民昨(4日)出面開道歉記者會，卻隻字未提及小甜甜，稍早，小甜甜發出5千多字長文打臉宋逸民，更怒揭遭教會脅迫「遭家暴不能報警」的真相，對此，宋逸民透過經紀人回應此事，強調一切已經進入法律程序。

小甜甜表示看了宋逸民記者會後，不解明明是教會稱她私生活有狀況，才引發軒然大波，但昨天的記者會卻完全未被提及，讓她決定把事件始末全盤托出，更抖出遭老公家暴的實情，接著怒斥：「不管今天您是不是神職人員，我想說只要是人都一樣，關於暴力這件事！家暴零容忍！絕對不可以不容許不應該」，對此，宋逸民透過經紀人回應：「當初的確有幫助和輔導他們夫妻的紛爭，但此事進入法律程序，外人不便置喙。」

小甜甜提及遭老公家暴後，竟被教會的人勸阻，甚至以「警察都跟媒體有掛勾，你的事情很快就會被傳出去了，演藝事業就毀了」為由，要求不要報警，不過她為了自保仍去報警，沒想到宋逸民發現來不及阻止後，竟派吳東諺及白家綺到警局，等做完筆錄後阻止她去醫院驗傷，但事後她仍趁機將驗傷單跟蒐集到的證據交給警方，未料此舉曝光後，教會的人因為不滿她說謊，便對外謊稱她私生活有極大狀況。

小甜甜揭露除了遭到家暴，手機更被老公擷取與朋友的玩笑對話，造成她與教會的誤解對立，某次要求老公跟她好好道歉，竟得到「我沒再打你第二次，就是我對妳最大的道歉」的回覆，讓她徹底心死，也無奈道出內心話：「如果我真的變成單親媽媽，雖然又要賺錢，又要妥善照顧米苔目會累爆，但我絕對相信為母則強，絕對沒有做不到的事情」，接著怒斥吳東諺：「 在你最慘的人生階段，我是不是都陪你熬過，把你當家人，但現在你卻用著小組長，甚至區長身份來加深我的傷，以及破壞我對人的信任。」

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