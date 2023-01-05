有些人天生不善於表達，或因自尊心太強，外表就像刺蝟般，總讓人覺得嘴巴很硬難以親近，《摘星工廠》運勢專欄指出，射手座、獅子座、牡羊座刀子嘴豆腐心，總是不經意用言語傷害對方的心，但其實他們的心非常軟，並處處為對方著想，只是不懂得如何表達。

▍射手座

射手座天性耿直，性格爽快，對自己內心的真實想法、感受毫不隱瞞，雖然嘴上說狠話，但其實他們只是嘴硬心不硬，無論如何還是為你著想，只不過他們習慣了那樣心直口快的表達方式，很難用一般人的表達方式來展露內心的善良和仁慈。

▍獅子座

獅子座放狠話，往往是在怒刷存在感，或顯示自己的優越感，之所以這樣做是因為太愛面子，不想直接表明自己心軟了，所以決定換一種方式來傳遞這樣的心意，了解獅子座應該都知道，他們只是嘴硬心不硬，所以不需對他們的毒舌太過介意。

▍牡羊座

牡羊座平時傲嬌又任性，當批評、吐槽起來也是厲聲呵斥，但瞭解他們的人都清楚，這些只是假象，牡羊座其實有顆善良柔軟的心，他們明明很關心、心疼你，卻假裝不在意還要拚命訓斥，就像孩子般的任性；不過，牡羊座還是刀子嘴豆腐心，有些話不必太往心裡去。