7旬游姓老婦外出購物迷途，員警將她平安送回家。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市新社區7旬游姓老婦日前外出購物迷途，一臉無助在路口徘徊1個多小時，巡邏員警發現，但因婦人不會說話，正當一籌莫展之際，在老婦口袋中發現一張「愛心聯繫卡」，最後順利將游婦送回家。

東勢警分局指出，新社分駐所副所長郭文達、警員陳世宗，日前下午在新社區興安路巡邏時，發現72歲游姓老婦一臉無助的在路口徘徊，不知如何是好，員警立即上前關心。

據了解，游姓老婦由新社住家出門購物卻不慎迷途，離家3公里遠，無助的在路口徘徊1個多小時。因老婦無法言語，員警詢問附近住家是否認識老婦，但皆無所獲。

正當員警一籌莫展時，員警在老婦口袋中發現一張「愛心聯繫卡」，內容有寫家屬聯絡電話，經聯繫後才得知其住所，並協助護送老婦安全返家；游婦女兒看見媽媽平安返家，才放下萬分著急的心，非常感謝警方積極與熱心。

東勢警分局呼籲，民眾平時應多關心家中長者之安全，許多年長者會出現失智或記憶力衰退的現象，應隨時關心其動向，避免讓其單獨外出，並可在長者衣物上繡上姓名及聯絡電話，或向所在地區公所社會課申請愛心手鍊，以備不慎走失時，警方能及時找到協助返家。