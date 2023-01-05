台北市長蔣萬安3日宣布不延續前市長柯文哲的每日晨會慣例，另小內閣人事懸缺兩周。台灣民眾黨北市議會黨團5日舉行記者會，痛批蔣市府的副市長、衛生局長、研考會主委、府會總聯絡人等要職至今不見人影，如同「低配版」團隊，且貿然取消晨會，使市府內瀰漫「爽日子要來了」氣氛。台北市府發言人羅旺哲回嗆，台北市一向秉持用人唯才的原則，相關人事只要一確定，就會向外界說明，請民眾黨不要干擾人事安排，對公務員造成困擾。

民眾黨台北市議會黨團總召黃瀞瑩表示，過去柯文哲任內設有1副市長級的府會總聯絡人、5名副總聯絡人，藉此經營府會關係，但蔣萬安上任至今，不僅副總聯絡人剩2人，總聯絡人更是不見人影，質疑蔣萬安口稱府會和諧，卻認為毋需經營；議員林珍羽也炮轟，蔣萬安認為國民黨議員佔過半數就不維繫府會關係，實在太過傲慢。

林珍羽再指出，近期疫情升溫，國內昨新增3萬多例確診，但主掌首都防疫重責的台北市衛生局長一職仍由副局長陳正誠代理，使市民健康安全也是「低配」，蔣選前口號「無限希望」如今成為無限絕望。

民眾黨議員陳宥丞則批，蔣市府針對人口流失跨局處會議要求列管，但負責列管案的研考會主委卻要2月才能到任，代理的狀況下如何監督列管，「哪一個台北市國民黨議員願意背書？」

而民眾黨議員張志豪更爆料，市府內部投訴晨會取消後，稱過去7點準時到辦公室的局處首長，如今早上都不見人影，府內瀰漫「爽日子來了」氣氛。

羅旺哲回應，市府一向秉持用人唯才的原則，相關人事只要確定，就會向外界說明，請民眾黨不要干擾人事安排，對公務員造成困擾。另外針對衛生局長懸缺，羅旺哲表示，台北市政府會持續監控疫情的發展，市長也請衛生局開防疫應變會議，緊盯疫情狀況，確認包括醫療物資、醫護人力等醫療量足夠。