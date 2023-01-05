戴德梁行董事總經理顏炳立今(5)日針對2023年房市，正式開講，一如市場預期，果然金句連連！他鐵口直斷：「目前經濟衰退、政策利空、金流斷、物價漲、通膨，這四大利空，都影響房市買氣，房市走空下修形勢不變，價格易跌難漲。」他預期今年土地市場，將「降溫量縮」，正如「脫褲圍海！」(引喻人不可以不自量力)進入市場末波段。

顏炳立表示，今年在金流上，會出問題。2023年的市場，「市場去化，由金流決定」聽說建商今年推案量會很大？很多人在得意時會忘了我是誰，海很大，是資金的力量，要拉它，你憑什麼一個人要撼動市場？像豪宅市場，是多年來都沒什麼動。

他指出，2022年Q1應是最高點，這是市場的末波了。

顏炳立表示，今年兔年，第一季預期土地市場將「降溫量縮」，買盤變緩，市場「脫褲圍海！」顏炳立表示，「這句話是語出三太子」，跟量、價、買氣，說再見！

顏炳立表示，今年會是量、價、買氣，都在收斂，「拔，鬆，動，跌」所以土地市場會緩下來，轉到都更合建變成活躍。

顏炳立表示，今年的市場，「價跌10％才會見量，就看誰會開出第一槍！」

在辦公市場方面，他指出，全台六都今年價格、租金會再創新量、新價、新高！稀少，效用，是自由買盤著眼點，只漲蛋黃區，蛋白區價持穩。

在店面市場方面，租金緩跌，價再降、買不追，依舊無量，價降20％，才見買盤。

至於飯店旅館方面，顏炳立表示，市區商務旅館今年必須改變經營，看土地價值再利用，郊區飯店則降價求售變多，如果價降10％，也許會有人考量進來買。

豪宅市場方面，顏炳立表示，沒有改變，還是有錢人市場，但受平均地權條例修法影響，買氣、量、價都會收斂，價不再創高，不降價、不見量，價修10％。

另外工業市場方面，地價已經到頂，物流倉儲、儲能等的需求還是強勁，不追價，價修10％才有買盤。

顏炳立表示，目前資金行情結束，難以借膽，資金進出失衡，口袋不深，宜保守因應。

顏炳立鐵口直斷：「目前經濟衰退、政策利空、金流斷、物價漲、通膨，這四大利空，都影響房市買氣，房市走空下修形勢不變，價格易跌難漲。」