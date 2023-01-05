65歲的莊姓老翁才剛假釋出獄，卻不知悔改，在喬友大火發生的4個月後，認為該處遭火災無人看管，闖入「百香果商旅」，在2、3樓發現有電線外露。（本報資料照片）

縣府表示，考量喬友樓地板乘載重量，因此選用12至21噸共3台中小型挖土機，包括敲打、分解等都在每層樓完成，預計4月能完全拆除。（本報資料照片）

彰化市喬友大樓判定危樓，目前拆除作業正如火如荼進行中，不過喬友在拆除前問題多多，去年7月就有直播主夜闖大樓探險，遭警方逮捕，同年10月一名莊姓慣竊，趁著深夜手持老虎鉗闖入喬友大樓內，竊取現場電線6捆，事後遭巡邏員警發現，訊後依攜帶凶器竊盜罪、累犯，遭處有期徒刑10月。

判決書指出，65歲的莊姓老翁才剛假釋出獄，卻不知悔改，在喬友大火發生的4個月後，認為該處遭火災無人看管，闖入「百香果商旅」，在2、3樓發現有電線外露，就手持自備的老虎鉗將電線剪斷，竊取電線6捆，得手後裝在麻布袋帶走。

莊姓老翁將麻布袋固定在機車後座離開現場，不過行經彰化市金馬路與彰興路口時，被巡邏員警發現其車牌污漬不顯攔查，才查獲這起竊盜案件，並扣得電線6捆及老虎鉗1支，全案訊後由百香果商旅負責人蔡進峰提起告訴，彰化警分局移送地檢署偵辦。

檢方認為，莊姓老翁受有期徒刑執行完畢，5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，足認其刑罰反應力薄弱，素行不佳，竟仍不思循正途獲取財物，反切他人財物，考量其目的、手段、所竊財物之價值等，量處其刑。

至於喬友大樓目前已經進入拆除階段，得標廠商去年花了2個月時間清理內部，隨後利用吊車將挖土機吊上喬友頂樓進行拆解作業；縣府表示，考量喬友樓地板乘載重量，因此選用12至21噸共3台中小型挖土機，包括敲打、分解等都在每層樓完成，預計4月能完全拆除。