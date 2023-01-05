去年全國稅收超徵4500億，行政院長蘇貞昌昨公布「還稅於民」方案，拍板每人普發6000元，預計春節後發放，現傳出有民眾陸續收到詐騙簡訊連結。對此，行政院發言人羅秉成5日坦言，確實有掌握相關情資，但政府不會以簡訊方式通知國人領現金，若有收到類似簡訊，肯定是詐騙集團所發的惡意簡訊，千萬不要受騙上當。

羅秉成說，蘇貞昌昨宣布要普發每人6000元後，詐騙集團真的蠢蠢欲動，確實有掌握到相關情資，以簡訊連結方式要來騙民眾，他要請國人同胞多多注意，政府不會以簡訊方式通知國人領6000元的全民共享方案，現在沒有這種做法，若有收到類似簡訊，肯定是詐騙集團所發的惡意簡訊，千萬不要受騙上當。

羅秉成表示，現已交代內政部警政署打詐國家隊啟動相關防治作為，當今惡意簡訊氾濫，去年中提出打詐4大面後，特別針對電信網路方面的制定「堵詐」作為，由國家通訊傳播委員會（NCC）統籌、執行攔阻詐騙簡訊，透過165所搜集的相關詐騙簡訊關鍵字和技術，去攔截惡意簡訊，也就是簡訊發送後不會傳到用戶手上。

他進一步指出，透過相關堵詐作為，現已攔截到3704萬則詐騙簡訊，達到原來執行率的123％，代表攔阻作為非常有效，效能較前年同期增加148％；而詐騙手法中也有利用人頭門號，政府現已斷話達5400門，在分項指標達成率達到105％，成效顯著；透過跨部會合作執行，可看出詐欺惡意簡訊上有初步成效。而詐騙簡訊資訊和報案數上，從去年8月起，檢舉數達1000多件，最近已降到100多件，剩10分之1，代表此策略有一定效果。

他提醒，詐騙集團層出不窮，各種花樣和詐騙手法也都會隨時變化，政府會緊盯、給予因應作為來防治，國人同胞也要有自覺意識，能辨識出這些是不尋常、具詐欺意圖的，未來會多多宣導和教育。針對搭現金風潮傳送詐騙簡訊的不法之徒，政府將會追查到底。