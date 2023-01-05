政府拍板兵役延長，94年次役男須服一年兵役。外界關心94年次役男今年6月就要高中畢業，部分人員可申請提前入伍，是否可以提早服1年義務役？ 內政部役政署專委康世鑫今表示，可配合役男意願提早進行兵籍調查、體位判定等手續，並在113年1月1日徵集入營。這將意味著高中畢業申請提前入伍役男將有半年空窗期。

國防部上午舉行記者會，說明「強化全民國防兵力結構調整方案」(兵役延長)。外界關切，94年次的高中畢業生原可提前申請先服4個月的軍事訓練役，但現在政策改變須改服役1年，但入伍梯次要從明年才開始，相關高中畢業生，將有半年空窗期，國防部或內政部有無相關配套措施？

康世鑫表示，有關94年次男子徵兵處理，目前規劃配合國家兵役政策，辦理徵兵處理，若94年次役男願盡早申請入營，內政部可配合役男意願，安排在今年12月31日以前完成兵籍調查與徵兵檢查，以順利在113年1月1日後徵集入營。康後續表示，113年1月1日才能入營是因為有公告期的問題，所以無法提早徵集入營。

至於所有軍人都關心的軍種梯次編序，人事參謀次長室人事整備處處長孫進德說明，國防部已與內政部役政署完成研商，明年恢復義務役徵集後，軍種梯次編序會接序在106年停止徵集時的梯次編號，陸軍會從2022梯開始，海軍艦艇兵為736梯，海軍陸戰隊是812梯，空軍由893梯開始。

至於立委范雲提出的「女性徵兵」議題，國防部資源規劃司長鄧克雄說，必須整體考慮訓練的能量及需求，才會納入後續規劃，目前沒有納入。國軍員額裡女性所佔的比例已經將近14％，目這個比例不低於任何先進國家，基本上，女性從軍比例已經達到某個世界上的水準。

而針對兵役跟大學接軌的計畫，鄧克雄說明，目前教育部正在規畫相關方案，後續還需跟大專院校溝通，目前處於溝通階段中；溝通完成後，國防部會配合相關措施方案，並強調，所謂彈性修業，在學役男可以做多元選擇，並不是強制性，可以自主選擇的措施。