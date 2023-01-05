在這幾年下行的大陸房地產市場中，高端住宅一度堅挺不受影響，但從2022年下半年之後「高端房神話」出現破滅，數據顯示大陸多城高價房成交「量價齊跌」，尤其是總價5000萬元（人民幣，下同）以上的頂級豪宅市場明顯降溫，去年全大陸僅成交383套，年減幅達到40％。

高端市場退燒的背後，是投資客和新經濟新貴的淡出。據機構統計，2022年大陸豪宅購買人群中，投資客比重僅為5％，對豪宅拋售人群中有3成認為價格見頂、投資屬性減弱，同時30至40歲的行業新貴購買人群也跟著減少，反倒是45歲以上年長客戶重新佔據較大比重。

據第一財經報導，在近日舉辦的「丁祖昱評樓市」發佈會上，易居企業集團CEO丁祖昱透露2022全年的頂級豪宅成交量，總價5000萬以上級別豪宅全面下行，其中一手頂級豪宅僅成交383套、年減40％。

以價格來看，單價15萬元／平方公尺以上的一手頂級豪宅共成交422套、年減19％；單價15萬元／平方公尺以上的二手豪宅減幅更達到52％。同時這些單價超過15萬元的豪宅仍然集中在北上廣深，2021年上榜的蘇州在2022年則零成交。

而二手豪宅市場更明顯趨弱，核心城市1000萬以上的二手豪宅成交套數已跌回2017年。丁祖昱表示，大陸四大一線城市的千萬級豪宅成交量占到全大陸的8成之多。總體來看，一手豪宅「打新逐利」的趨勢仍在，但二手豪宅市場已一落千丈，從去年第3、4季起的高端市場表現後勁不足。