基隆市議員張顥瀚親自下廚製作的清蒸紅鰷。（張志康攝）

基隆區漁會理事長簡建輝親自下廚製作的泰式藥膳大明蝦。（張志康攝）

農曆春節將至，基隆區漁會為推廣國產漁貨，除推出國產魚滿千加價購的優惠外，也推出年節禮盒吸引買氣。日前更找來型男市議員張顥瀚與基隆區漁會理事長簡建輝一起開直播製作海鮮料理，推廣基隆市的海鮮與美食。

張顥瀚表示，最近國內疫情趨緩，農曆春節將至，許多民眾都提前採買年節魚貨，基隆區漁會也因應農曆春節，推出年節禮盒，行銷國產魚貨。他與簡建輝開直播，分別各做一道海鮮料理，吸引民眾的注意。

簡建輝以基隆捕撈的大明蝦做為主要食材，搭配泰式醬料及中藥材，做出一套酸酸甜甜又有溫補效果的「超人氣蝦」。張顥瀚則是以新鮮的紅鰷為主要食材，搭配當歸、黃耆、枸杞、蔘鬚等中藥材，做出一道清蒸紅鰷的「鴻運連連」。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，民眾大多在農曆春節期間會採買白鯧做為年菜，象徵「五世其昌」搶個好采頭。不過今年的白鯧量少，捕撈到的白鯧大多不超過1台斤，超過1台斤的白鯧價格不僅水漲船高，而且也難取得。

因此，基隆區漁會在農曆春節前，推出年節禮盒，共分成3種，其中售價1580元的禮盒有鮑魚、石斑、午仔、透抽。2680元禮盒有白鯧、黃魚、鮑魚、干貝、白蝦、透抽。3680元禮盒有斑節大蝦、白鯧、花枝、紅鰷、鮑魚、花枝丸、干貝。

另外，為了推廣國產漁貨，區漁會門市部推出許多優惠加購價的活動，滿千加購處理好的石斑魚，500至600克每尾250元，午仔加購1尾100元，黃魚700到800克的每尾300元，紅鰷1尾500元，等於半買半相送增加買氣。