秦剛任駐美大使的524天：行走過美國的廟堂和江湖。圖為去年9月15日秦剛為聖路易斯棒球隊紅雀隊主場比賽開球。（中國駐美大使館網站）

秦剛任駐美大使的524天：行走過美國的廟堂和江湖。圖為1月2日秦剛發推文向美國各界人士道別。（中國駐美大使館網站）

大陸澎湃新聞5日為中共與美國關係正常化，繼李肇星、楊潔篪之後、第三位曾任駐美國大使的中國外交部長秦剛做了專題報導，在中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、美國研究中心副主任刁大明眼裡，「理性」「務實」「有人情味」是秦剛2021年以來出任駐美大使期間體現出的鮮明風格。刁大明進一步解釋稱，這主要是指秦剛理性的對外表述、做有助於推動中美關係的實事，以及與美國民眾進行真切的溝通。

澎湃新聞報導，如何看待「戰狼外交」是秦剛在美任職初期經常被問及的問題。2021年12月20日，秦剛在美媒聯訪時說：「我們不是主動出擊，而是做出回擊。更準確地說，中國外交官不是戰狼，而是與狼共舞。」他解釋，當前中國面臨更複雜、嚴峻的國際環境，面對干涉中國內政、損害中國利益的不友善言行，中國外交官必須站起來說不。

澎湃新聞報導，「抵達美國，未來可期」，美東時間2021年7月28日下午，抵美履新的第11任中國駐美大使秦剛在到任後的首條推文中這樣寫道，並配以抵達機場時的照片，這也是其帳號首次發推。抵達華盛頓當晚，秦剛即在官邸對中外媒體發表講話，並向全美僑胞、在美中國留學生致問候信。

524天後的2023年1月2日，即將結束駐美大使任期的秦剛通過推特發布中英雙語向美國各界人士道別。與其就任時相呼應，秦剛同樣向全美僑胞和在美中國留學生這兩個重要群體致告別信。與剛來時不同的是，秦剛的推特帳號粉絲數在他告別美國時已經有27.1萬。

在任駐美大使的500多天裡，面對中美關係中出現的諸多嚴峻挑戰以及複雜動盪的國際局勢，肩負「破局」重任的秦剛，扮演了中美之間溝通的橋梁與紐帶的角色：訪問美國22個州，既注重與政府、國會、智庫、媒體的接觸，準確、及時地闡釋中國的內外政策與立場。同時，他也心繫推動民間人文交流，足跡遍布企業、車間、碼頭、農田、學校與球場。

「凡是過往，皆為序章。」離任之際發布的這三封「告別信」，是秦剛對在美近18個月工作的回顧與總結。作為新任外交部長，信件的字裡行間也寄託了秦剛對未來發展中美關係的期待。

澎湃新聞報導，美國卡特中心中國事務高級顧問劉亞偉受訪表示，秦剛在中美關係自建交以來最為緊張之際赴任，美國政府的壁壘和疫情的管控，使得他到美國後基本無法施展身手。

不過，劉亞偉隨後觀察到，秦剛很快採取變通方式發聲：見民間意見領袖，線下行不通就轉線上。劉亞偉說，秦剛在與美中關係全國委員會舉行線上閉門座談之後，接受了卡特中心的邀請參加第一次公開的線上雙邊關係座談會，有近400人參加會議。

刁大明分析：「秦剛走出華盛頓，推動中美兩國民眾之間開展更加真切、務實的互動，是穩定、改善當前中美關係的一個關鍵抓手。」在廠房，感受中美製造業合作潛力。秦剛去年9月訪問福耀玻璃美國有限公司位於俄亥俄州的汽車玻璃廠。秦剛表示，福耀的成功故事啟示我們，「中國製造」和「美國製造」可以互相促進，相得益彰。

在刁大明看來，在美國對大陸民意不夠理想的情況下，作為駐美大使的秦剛選擇走近民眾，展現出中國新一代外交官的形象。不僅如此，他還按照美國民眾能夠接受方式，身體力行地讓他們了解一個真實的中國，以此鞏固兩國關係中的民意基礎，這也是穩定當前中美關係非常重要的一項工作。