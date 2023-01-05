小孩的功課時常難倒爸媽，一名父親分享小孩的數學作業，不僅要回答「5+7」是多少，還要解釋怎麼算的，然而孩子寫「用手指算」卻被老師用紅筆圈起來，要求算式，問倒這名父親，上網求問「還有什麼算法？」引起討論。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文，作業題目寫著「5+7是多少？」孩子回答12，答案正確，但下題接著問「是怎麼算出來的？」孩子認真寫下「用手指」，卻被老師圈起來，要求算式，但孩子寫不出來，他也不知要寫什麼算式，求助網友「5+7除了手指算還有什麼算法？」

雖然原PO沒說明孩子讀幾年級和照片出處，但文章貼出後仍引起友熱烈討論，還被社團管理員轉貼到「爆料公社」臉書，有超過1400人按讚，有人開玩笑回「拿出計算機」、「看隔壁算的」、「手指頭不夠加上腳趾」、「叫阿嬤來算啦」、「用心算的」、「好可愛～太誠實了啦」。

但也有網友認真解答，認為照課本的範例寫，例如上面的範例是6+9，把6拆成5跟1，1加上9等於10、再加上5，答案是15，所以「5+7」也一樣，「建構式數學啊，要先湊到十進位，才算個位」、「低年級會要拆開，再湊整數5＋7→5＋5＋2→10＋2=12」；另外也有人建議「畫圈圈啊，跟手指一樣基本」、「以前不是都用幾顆蘋果計算嗎？」、「題目應該要講要用哪種方法計算，如果這個單元教直式算式的話，就要用直式的比較好，不確定的話，就直式、橫式都寫」。