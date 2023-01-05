國民黨台中市議員羅廷瑋。（圖／取自羅廷瑋臉書）

行政院兒權小組建議國防教育納入高中以下教材，包括幼稚園都得學辨別砲彈聲，引發爭議。擁有3名子女的國民黨台中市議員羅廷瑋表示，他對政府要將國防納入幼兒教材感到相當訝異，因為在形塑孩童品格的重要階段，這麼做是否合宜？加上種種配套都埋有太多不確定性，讓人直呼荒謬；身為「3寶爸」他絕不希望孩子在砲彈聲中長大，從小就要面對戰爭的可怕與恐懼。

羅廷瑋今（5）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，他對於幼兒園也要納入國防教育感到相當訝異，因為在孩童品格形塑的階段，教學內容必須格外重視，若要在幼兒園帶入國防課程，首先是否合宜？再者，幼教師、教保員有足夠的專業知識嗎？需要派軍職人員到園所授課嗎？這些情境光想的都覺得荒謬。他自己身為家長，絕不希望兒女從小就要面對戰爭的可怕，在恐懼中成長。

羅廷瑋質疑，民進黨過去主張軍人退出校園，更訂定2023年要讓教官退出高中職校園，標語喊得震天價響，但之後若要向下延伸軍訓課程，國中小學教師有辦法勝任嗎？是否又需要由軍方重回校園？那這不是與軍人退出校園的方向背道而馳嗎？

對此，羅廷瑋痛批，民進黨為了守住「抗中保台」這塊神主牌，已經搞到不可收拾的地步，包括恢復義務役為1年、國防教育年齡下放、民進黨立委提案女性也要當兵等，彷彿要讓台灣人「全民皆兵」；蔡政府不斷恐嚇台灣人兩岸關係多凶險，卻忘了避戰、維持和平才是執政者的責任，可見綠營並沒有從2022九合一選舉大敗中學到教訓。