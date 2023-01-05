財團法人「犯罪被害人保護協會」、「更生保護會」將於明(6)日，在台中市西屯區的交六廣場共同舉辦「更馨生年貨大街」活動，共設有136個攤位，商品琳瑯滿目，歡迎民眾趁著農曆新年前夕前來採購，給予馨生人（犯罪被害人）及更生人支持與鼓勵。

犯保協會表示，此次活動邀集犯保協會及更生保護會全台各地分會服務的馨生人及更生人設攤聯合展售，現場攤位的種類多元，從手作食品、手沖咖啡、精美飾品等特色商品，到車體美容、視障按摩、鋁門窗修繕等服務，一應俱全。

活動現場除了有精采的表演節目與摸彩外，馨生人攤位同時也大幅展示犯罪被害人保護服務的重點工作以及服務成果，增進社會大眾對於犯保協會的認識與理解。

犯保協會為鼓勵民眾到馨生人攤位採購，增加互動與銷售，特別製作「馨生集點卡」，只要於犯保馨生攤位消費滿100元即可獲得1點，集滿不同點數即可至服務台兌換精美宣導品。此外，更邀請民眾於活動現場拍照打卡，並至犯保官方臉書粉絲專頁貼文按讚，便可獲得「犯保愛心大使—小愛斗方春聯」。讓逛市集的同時也能順手做公益。

犯保協會表示，犯保協儲自103年起推動「安薪專案」，辦理職業訓練、就業輔導或開辦技藝訓練班，幫助因犯罪被害事件導致家中頓失經濟支柱的馨生人培養一技之長，並協助媒合就業資源、提供銷售平台或輔導事業經營，維持其生計能力以改善家中經濟，安穩其生活進而重獲新生。

犯保協會說，本次活動展售攤位，不僅是馨生人的「技藝成果展」，更透過商品銷售的機會與社會大眾拉近距離，讓馨生人從中建立自信、勇敢向前，同時，也讓犯保協會的各項服務，以更多元的方式展現在大眾面前，了解被害保護工作可以發展無限可能，以不同的方式一路相伴協助馨生人們走出困境。