新竹市長高虹安今（5）日召開記者會，針對新竹棒球場是否爭取WBC熱身賽進行說明，她提到，在會勘過程中，為了解決排水問題隨機挖取淺層土壤，竟發現廢棄磚頭、石頭和電線。相關報導經轉發至社群平台PTT後引起熱議，有人驚呼「真的挖出大秘寶了」。

高虹安表示，儘管市府很努力地想改善，但新竹棒球場缺失真的很多，由於既不能讓選手冒險，也趕不上在1月中前完成場地安全的驗收，因此她宣布不會再爭取WBC熱身賽在新竹市舉辦。

對此，PTT鄉民們痛批「民進黨丟人現眼」、「這太扯了吧」、「所以林智堅去福岡巨蛋視察到底取了什麼經」、「我以為是蓋球場，實際是蓋垃圾掩埋場」、「有夠腐敗的」、「丟臉丟到國外去」、「還以為是拿挖土機挖，竟然只是拿一個小鏟子就挖到一大堆東西」。

也有人狠酸「美國專家一定是中共同路人」、「真的挖出大秘寶了」、「世界怎麼跟得上台灣」、「多功能球場」，並直言「難怪新竹市長選舉民進黨這麼緊張」、「裡面一定一堆事，希望能查個水落石出」。