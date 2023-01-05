王柏傑（左）和李銘忠劇中有段沉重揪心的過往。（Disney＋提供）

王柏傑飾演社會線記者，情緒堆疊相當到位。（Disney＋提供）

李銘忠飾演滅門血案兇手，位腳色設計許多細節。（Disney＋提供）

王柏傑和李銘忠在Disney＋最新劇集《台灣犯罪故事》第2單元〈生死困局〉中擦出不少精彩火花，王柏傑飾演犀利的社會線記者，深入監獄訪問滅門血案凶手李銘忠，逐步揭開2人沉重揪心的過往。

王柏傑笑說當初接下角色後，等了2年才開拍，一度以為慘遭換角，他分享剛出道時曾遭到電影劇組換角，在開拍前一個月前製訓練時收到換角噩耗，「當下很莫名其妙，那時還是小孩子會覺得有點受傷。」但他話鋒一轉開玩笑說：「那部電影最後也不賣，還好沒演，我賺到。」

王柏傑和李銘忠在監獄有精彩的對質戲，王柏傑做角色功課都是靠想像力，他必須假裝不知事件原委步步逼近，讓對方說出實情，情緒堆疊相當到位。只是監獄橋段都是同一天拍攝，情緒狀態張力大，得一口氣完成，王柏傑直呼真的很難演。

李銘忠飾演「大尾」犯人，在監獄裡有獨享套房，還親自佈置牢籠的擺設，掛上衣物，營造生活感，為角色設計許多細節。令他印象最深刻的就是與不按牌理出牌的徐亨對戲，有時會擔心接不到球，每天都像在考試。

有場2人在監獄裡幻想外頭自由的空氣，徐亨無預警拿羽球拍擋住他的臉，「劇本沒有，他想營造籠中鳥意境，我嚇一跳，但就裝鎮定。」雖然拍得又驚又險，但他大讚徐亨是高手，「他拋出來的東西太自然了，沒有設計表演的成份，和他對戲太有趣了。」他也很喜歡徐亨私下的親切幽默，2人會聊些「幹話」。

農曆年將至，李銘忠透露和公司爭取了一個月左右的假，回馬來西亞過年，被問及和女友的婚事？他竟秒回：「這一個嗎？」王柏傑在旁替他捏把冷汗，忍不住補槍：「這是一個低級失誤！」笑翻眾人。

李銘忠提到前陣子和女友聊天，算算日子，2人已經交往9到10年了，對婚姻一直都有想法和計畫，只是礙於分隔兩地，很多細節無法討論，「這次（年假）爭取時間去做一些步驟、去研究，男生要準備滿多東西的。」

至於求婚計畫，他還在構思，笑說可以和王柏傑一起討論。而王柏傑也被關心和女友謝欣穎婚事，他苦笑說：「你們問那麼多次了，我求婚過的話你們早就知道了，我們真的就是順其自然，沒有特別想這個事情。」