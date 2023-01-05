設計展以「植物型態的抽象化與空間轉化」為主題，培養學生探索美感能力。(圖／金門大學提供)

每位設計學生發揮創意，將自身的穿戴裝置賦予特殊的劇中角色。(圖／金門大學提供)

國立金門大學建築系為培養學生探索美感的能力，日前特別舉辦「演飾心聲」行動藝術活動，由1年級學生穿戴裝置走秀，展出50件設計作品。校方表示，這次設計展以「植物型態的抽象化與空間轉化」為主題，學生從挑選最吸引自己的植物著手，透過豐富的設計創意，創作出精彩的身體穿戴裝置，並結合音樂的引導進行一場精彩的表演劇。

金大建築系主任張旭福表示，展演活動以「演飾心聲」為主題，學生透過一系列的設計課程發展，從植物的觀察與描繪，再透過植物的葉、花、果、枝幹⋯等生長特徵，逐步發展成為「身體的容器-身體穿戴裝置」的精彩作品。本次活動將50位設計者分為五組，每組10分鐘的創意表演劇，分別為：「小草軍團入侵」、「劫婚」、「甦醒」、「盜木筆記之聖誕樹」、「洞窟探險」等五場精彩的展演。

張旭福進一步指出，在展演過程中，每位設計學生發揮創意，將自身的穿戴裝置賦予特殊的劇中角色，搭配音樂的不同節奏與旋律變換的暗示下，與同組同學進行一場充滿原創性的展演。在精彩的表演中，展現出該系學生豐富的設計想像能力與活潑可愛，每位創作者充分發揮設計獨創能力與模型製作技巧，同時又能展現團隊合作的精神，共同創作出一場既生動又充滿樂趣的音樂展演戲劇。

金大建築系表示，展演的創意設計以環保的紙板材為模型製作的主要材料，結合卡構與榫接的建構系統，建構出適合身體穿戴的裝置模型。透過展演活動，學生們走入金門的田野，並結合金門特有景觀，透過環境的探索與觀察，空間專業能力培養與建立，重新透過身體對環境感知能力的再建構，以五感體驗、再認識、新理解、分解重構、想像與創造能力的開發過程，建立對設計課題的深入探討與表現，剖析與建築美學精隨的結合。