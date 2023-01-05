小甜甜今日稍早曬出長文憶及被宋逸民開罵往事。(圖／中時資料照)

宋逸民、陳維齡夫妻昨(4)日打破多日沉默召開記者會，豈料整場隻字未提此前聲明稿提及的小甜甜（張可昀）。對此，小甜甜忍無可忍在今(5)日稍早曬出5000字長文，公開背後真相，指出：「被宋逸民怒譙40分鐘。」

小甜甜臉書發文憶起此前被宋逸民開罵的往事：「新戲記者會後，宋逸民請白家綺把我叫進牧師辦公室，確實有很凶的唸了我一番。」直言：「因為他認為新聞出來都是我對記者的回應佔了版面！」

宋逸民甚至表示：「我籌備10年的戲全被你毀了！」更揚言：「今天妳是遇到信主十年後的我，如果妳遇到十年前的我，我絕不會饒過妳！」小甜甜更強調宋逸民聲稱：「『罵妳是愛妳，我們都在學習』，而在大概罵我30-40分鐘之後，便跟我說沒事了。」

小甜甜坦言：「我並非因為記者會的回答被換角的，而是被家暴後不聽他們的話被換角的！」更補充自己所言句句屬實，「他新堂舊堂辦公室都有錄影錄音器材」表示如果對方對此有異議想辯駁，請拿出完整證據明確時間，不要有剪接過的或是刪改文章的版本，訊息錄音都是喔。」歡迎對方提供證據或是面對，更直呼：「說話要憑良心，要憑證據！還有您們不要動不動就亂拉上帝背書，或是斷章取義神的話語！」

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