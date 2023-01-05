自小客拒警攔查逃逸 追捕逮3嫌起獲毒品

新北市板橋警分局昨（4日）晚在板橋重慶路攔查1輛車牌已被註銷的自小客車，但該車拒絕盤查，加速逃逸，沿途逆向行駛、闖紅燈，警方通報線上圍捕，迅速在土城區將該車攔下，查獲車上3人藏有大麻、海洛因、安非他命等毒品，偵訊後以毒品、公共危險罪嫌送辦。

板橋分局後埔派出所員警昨晚9時30分許在重慶路發現1輛車牌已被註銷自小客車，上前盤查時，該車竟加速逃逸，員警立即上車追捕，並呼叫線上警網攔截圍捕，途中該車沿途逆向行駛、闖紅燈等不斷違規，警方追至土城區和城路、連城路口，該車被困車陣中，員警掏槍喝令駕駛下車未果，遂擊破車窗將駕駛44歲張姓男子拖下車壓制，車內42歲葉姓男子、48歲李姓女子亦遭警方制伏。

隨後警方發現車內副駕駛座地板有不明粉末，經附帶搜索起獲安非他命吸食器、針筒、殘渣袋6包、大麻2包、毒品咖啡包、海洛因3包、安非他命1包等證物，張嫌等人辯稱毒品均為自己施用。偵訊後，全案依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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