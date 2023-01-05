老翁獨留2歲童在機車上 幫摔倒婦女險犯兒少法

臉書社群近日流傳一段行車紀錄器影片，畫面中拍到一輛機車，直接停在苗栗市為民街、為公路口中間，機車上頭還獨留不到2歲幼童，過了一陣子才有位男子跑回車上騎走，讓駕駛直呼誇張。也因案件涉及違反兒少法引起關注，苗栗警分局5日出面說明，原來是68歲許姓老翁，為關心後方摔車的婦人，情急之下才停在路中間跑去救援。

苗栗警分局指出，該事件可能有違反兒童及少年福利與權益保障法，未善盡照顧責任造成幼童獨處的不當行為，因此主動介入調查，並請許男到案說明，才知許當時騎車經過該路段，突然聽到一位婦人慘叫，回頭發現婦人跌倒還被機車壓住，許翁急忙之中才立刻下車跑去將車輛扶正，確認婦人無恙後，才跑回車上，過程中小孩也乖巧沒有亂動，最後各自騎車離去。

警方表示，事發後也特地前往附近商家查訪求證，並調閱監視器，才確認並非照顧幼童不當案件，對於許男因救助他人，造成可能違反法令及交通違規部分，警方在查明真相後，也未予追究責任，同時也呼籲民眾在急忙救人之際，應先將車輛停在路旁，並注意幼童安全，避免幼童獨處或獨自站在未熄火機車上，以免誤觸油門造成危險。