微信公眾號「中國駐韓國大使館」5日消息，中國駐韓國大使館發言人就韓國國會副議長鄭宇澤等訪問台灣，表示堅決反對和強烈抗議。

大使館發言人稱，上月28日至31日，韓國國會副議長鄭宇澤及個別議員訪台，會見蔡英文、遊錫堃等人。這嚴重違背一個中國原則和中韓建交公報精神，與中韓友好關係發展背道而馳。中方對此表示堅決反對和強烈抗議。

發言人稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，一個中國原則已成為國際社會共識和國際關係基本準則。中韓兩國建交公報中明確寫到「大韓民國承認中華人民共和國為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場」。這是韓方對中方所作鄭重承諾，也是中韓建交和關係發展的政治基礎。中方堅決反對韓國與台灣進行任何形式的官方往來。

發言人指，當前台海局勢高度複雜敏感。韓方多次提及關注台海地區和平穩定，需指出的是，台海地區和平穩定的最大威脅正是蔡英文、遊錫堃等台獨勢力頑固推行分裂活動和部分外部勢力的非法縱容。韓國國會在韓政治社會生活中發揮著重要作用。韓國國會副議長理應認知韓國政府的對外承諾，其訪台違背了韓方對中方的承諾，向台獨勢力發出嚴重錯誤訊號，損害中韓友好政治基礎，極具危險性，將給中韓關係帶來嚴重衝擊。

發言人表示，中方已向韓方提出嚴正交涉，嚴肅敦促韓方認清此次事件的危害，及時採取措施消除惡劣影響，切實恪守一個中國原則和中韓建交公報精神，不同台灣開展任何形式官方往來，以實際行動維護中韓關係大局。