築間餐飲集團受惠展店效益及市場復甦，2022年合併營收年增逾50％、創逾45億元新高。展望2023年，集團除按既定計畫持續展店，並將推出2個新品牌，目標總店數上看200家、帶動營收上看65億元、續創高峰，同時啟動海外展店計畫、並規畫引進日本餐飲品牌來台。

築間餐飲集團在疫情期間逆勢加速展店，去年底集團總店數達139家、年增約50％。在疫情趨緩及邊境開放下，下半年內需市場大爆發，第三季營收在燒肉品牌帶動下強勢跳升，第四季節慶聚餐商機帶動12月營收突破5億元、跨年當天營收突破3千萬元，雙創新高。

展望今年，築間餐飲集團旗下各品牌除按照既定計畫持續展店、目標總店數上看200家，並將推出升級版火鍋品牌、結合日式和食與西式洋食風格的排餐料理等2個新品牌。在展店與新品牌並進下，目標今年營收上看65億元、續戰歷史高峰。

除持續拓展國內市場，築間餐飲集團正式啟動海外布局計畫。董事長林楷傑去年12月率一級主管前往日本大阪進行3天參訪及市場調查，除特別參訪大阪蔬果市場、水產市場及和牛屠宰場外，更前往日本知名百年餐廳拜訪料理長，深入了解當地消費習慣和特性。

林楷傑表示，海外展店計畫初期以日本優先、其次為美國，預計將從內部進行員工徵選赴日協助展店、教育訓練和門市營運。此外，目前積極規畫自日本引進餐飲品牌加入台灣餐飲市場，以挹注集團營運成長動能。