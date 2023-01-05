政府因超徵稅收，農曆年後將發放每人6000元現金，但社會更底層的弱勢民眾，中央及地方政府，都能照顧到嗎？有民眾發現新北市某處高架橋底下，竟住著「兩戶人家」，雖有結構物可避曬躲雨，但日前寒流來襲，簡陋設施根本擋不了冷風猛灌。更扯的是，他們每天外出或「返家」，都要利用攀繩進出，相當驚險。

民眾黨基隆黨部副主任林毓峯透露，有民眾向他反映，新北某處高架橋底下「好像有一群人居住」，他前往當地查看，還真的有一些衣物、日用品等堆積在橋下，四周卻沒有路可上去。

林毓峯攀繩上現場，遇到「留守」的婦人，年約60多歲。（林毓峯提供）

仔細一看，一條麻繩垂掛著，「居然要攀繩才行」，目測高度大約3層樓。林毓峯爬上去後，發現現場不只一個人，「至少5人，而且分兩戶」，一問才知道他們已在當地生活逾10年了。

「真的不知道該怎麼幫助他們」，林毓峯轉述，現場有一位阿姨拜託他不要曝光現址，怕又被驅離。阿姨說，社會局來過幾次，每次都把他們趕走，還請環保局清運東西，再補拍照。

林毓峯說，橋下環境髒亂不堪，阿姨的脖子、臉上還有一堆被蚊蟲叮咬過的痕跡；高架橋車流量大，整天轟隆作響，住在橋下及堤防邊的夾縫，「講難聽點，連流浪狗都不來了」，遑論危險性高的攀繩。呼籲新北市政府能積極介入，協助安頓。