中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會。

中央流行疫情指揮中心公布國內本土新冠肺炎今天新增3萬1078例、境外移入436例、死亡45例，本土疫情較上周四2萬7803例，增加11.8%。死亡個案新增一名20多歲年輕女性曾接種一劑疫苗，有多重慢性病，在家昏迷死亡，死後才確診。

今天確診數最多縣市為新北市6196例、台中市4143例、台北市3576例、高雄市3371例、桃園市3366例、台南市2594例、彰化市1355例、新竹縣1023例。

死亡新增45例，其中有兩例年輕女性死亡個案，一名為20多歲女性，曾接種1劑疫苗，患有糖尿病、甲狀腺疾病等多重慢性病，12月27日在家中昏迷，行政相驗採檢PCR陽性確診，開立死亡證明，死因為新冠病毒感染。

另一名為30多歲女性，有癲癇病史，曾接種3劑疫苗，10月16日喉嚨痛、快篩陽性確診，10月17日呼吸困難至急診，檢查有呼吸窘迫及休克，緊急插管收治加護病房使用呼吸器、瑞德西韋等藥物治療，住院後檢查有心肌病變、缺氧性腦病變等併發症，持續住院至12月20日，不幸病況惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭及心肌病變。

今增436例境外移入，為255例男性、181例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月4日至今年1月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,979,699例確診，分別為41,642例境外移入、8,938,003例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,383例死亡，其中15,364例本土；另19例為境外移入。

指揮中心發言人莊人祥表示，本周新增的確診數較上周稍微趨緩，雖然疫情仍是往上升，但上升幅度沒有上周快速。指揮中心也統計，截至目前國內累計893萬8003例本土病例。2020年起累計1萬5364例本土死亡個案。