后里區中社觀光花市，今年進口30萬顆鬱金香花球輪流種植，每天約有3萬棵鬱金香花接力綻放。(陳世宗攝)

后里區中社觀光花市，今年進口30萬顆鬱金香花球輪流種植，每天約有3萬棵鬱金香花接力綻放。(陳世宗攝)

后里區中社觀光花市，今年進口30萬顆鬱金香花球輪流種植，每天約有3萬棵鬱金香花接力綻放。(陳世宗攝)

后里區中社觀光花市，今年進口30萬顆鬱金香花球輪流種植，每天約有3萬棵鬱金香花接力綻放。(陳世宗攝)

中社觀光花市搶先登場 荷蘭「國花」鬱金香30萬顆接力綻放

溫帶著名花卉「魔幻之花」鬱金香，面對高溫暖冬，后里區中社觀光花市持續努力種植，讓國人可以不用出國就能欣賞到集美麗、優雅、夢幻、熱情於一身的百變花卉鬱金香。今年業者進口30萬顆鬱金香花球輪流種植，每天約有3萬棵鬱金香花接力綻放，首批由王子系列領軍率先與遊客相見歡。

2023年中社觀光花市「鬱金香花季」5日登場，業者今年首批花色安排王子系列，有白馬王子、陽光王子、糖果王子、紫王子領軍，還有粉色耶誕夢幻、紅色摯愛、白粉漸層的雄鵝狂想曲、粉紅的激光遊戲等花色品種，率先於園區綻放，元旦已有遊客搶先入園賞花。

中社觀光花市負責人賴啟文說，因應鬱金香花季能夠持續綻放，以及今年春節長達10天的假期，今年進口30萬顆鬱金香花球，採分批種植讓花開不間斷，預計今年鬱金香花期到3月中旬左右；園區同時還有荷蘭鳶尾花、五彩百合花、彩色海芋等七彩花田，亮麗繽紛綻放中。

賴啟文表示，中社觀光花市是新加坡丶馬來西亞丶菲律賓遊客來台指定必遊景點！園區內四季花海從不間斷！今年園區擴增至8公頃種植當季花卉，如一串紅、萬壽菊、非洲鳳仙花、鼠尾草、玫瑰花等組成壯闊七彩花海，有全台唯一的特殊景觀苗栗火炎山作為背景。

賴啟文強調，后里區附近景點，還有泰安舊火車站、泰安鐵道文化館及毘盧寺等，春節假期適合安排全家1日遊或是2天1夜的旅遊行程。