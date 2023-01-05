隨著大陸各地陸續進入「兩會」（人大、政協會議）時間，一些經濟規模達到人民幣兆元的城市，其2022年經濟成績單和2023年經濟社會發展主要目標相繼出爐，包括濟南、青島、長沙、合肥、鄭州、福州、東莞等六城市，2023年的GDP年增長目標均超過5.5％。

澎湃新聞網5日報導，大陸24座經濟規模達到兆元的城市中，目前已經有濟南、青島、長沙、合肥、鄭州、福州公布2023年GDP年增速目標，數值在5.5％至7.0％之間。

其中，鄭州、長沙分別是7.0％、7.0％左右，合肥、福州分別是6.5％以上、6.5％左右，濟南、青島分別是5.5％以上、5.5％左右。除了濟南GDP增速目標與2022年持平之外，其餘五座城市2023年GDP增速目標較2022年均有所下調。

報導稱，2022年底召開的中共中央經濟工作會議指出，當前大陸經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境動盪不安，給經濟帶來的影響加深。但大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果持續顯現，2023年經濟運行有望總體回升。

星圖金融研究院高級研究員付一夫表示，從地方對2023年GDP增長目標的設定，一方面可以看出各地對2023年經濟復甦的預期是樂觀的，但另一方面也面臨著一些現實層面的壓力，需要不斷去適應克服。