為維持進出口通關順暢，基隆關於連續假期前一天（112年1月19日、2月24日）及春節連續假期（1月20日至1月29日）、和平紀念日連續假期期間（2月25日至2月28日）派員辦理通關業務，並免徵收特別驗貨費及特別監視費。

前述期間基隆關通關業務辦理方式調整措施如下：一、一般進出口通關案件：（一）1月19日及2月24日（連續假期前一日）：除特殊情形外，均將於當日處理完畢。

（二）1月20日至1月29日、2月27日及28日：業務一組、業務二組、五堵分關及桃園分關案件，集中於關本部1樓服務中心辦理；八里分關及花蓮分關馬祖派出課案件，於各該辦公處所辦理。服務時間為8時30分至16時30分。

（三）2月25日及26日：比照週休二日單一窗口通關作業方式，請於2月25日8時30分至12時30分至上述地點辦理。

二、旅客行李及船舶維持24小時通關；倉棧組結關檯、監理課及花蓮分關照常24小時輪值；花蓮分關蘇澳派出課22時後視需要派員辦理；基隆港東、西岸櫃場及雜貨碼頭酌情派員值勤。