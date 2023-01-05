高雄蜜棗開拓新興市場傳出捷報，首度進軍韓國，高雄市長陳其邁說，這次試水溫分2批共600公斤，主要是提供給韓國的供應商、大盤商他們試試這些口味，目前第一批已經抵達韓國，市府會持續幫助農民，將農產品擴展到國際市場。

陳其邁說，高雄燕巢、大社蜜棗享譽國際，也成功打開國際市場，頗受英、法、日本及新、馬、加拿大等國際市場好評，這是第一次打進韓國市場，都是非常棒，非常甜美好吃的高雄蜜棗。

陳其邁表示，這次試試水溫，主要是提供給韓國的供應商、大盤商他們試試這些口味，目前第一批已經抵達韓國，市府也會持續幫助農民擴展國際市場，希望能夠順利通過韓國的檢疫，成功地打開韓國的市場。

陳其邁說，台灣人吃蜜棗習以為常，但韓國人較少吃到，蜜棗對他們而言是會較貴的水果，平常比較沒機會吃，希望在未來包括冷鏈設備技術與運輸，以及配合農糧署和防檢局檢疫，台灣多種水果如高雄大樹金鑽鳳梨，及香蕉等等較具有競爭力的水果，能夠出口到高端市場。

陳其邁強調，今年3月的東京食品展，他會帶領高雄的水果去參加東京食品展，在這亞洲地區最重要的食品展，相信高雄各式各樣的水果能夠進一步擴展到國際市場，讓更多人喜歡高雄的水果。