蔡總統宣布義務役將延長為一年，民國94年出生男子將服一年義務役。對此，新黨將發起公投，公投主文為「您是否同意，廢止2022年12月29日國防部宣布『將民國94年次（含）以後出生之役男義務役役期延長為1年』之公告？」

新黨表示，堅決反對延長義務役役期，因為這不僅將對年輕男性未來的求學與就業造成嚴重衝擊，背後更意味著，民進黨政府決定繼續用對抗而非對話的方式，面對兩岸分歧，這對台灣而言將是一場悲劇，因為台灣將可能淪為戰場，全民受害，況且民進黨政府如今提出延長的理由，更與過往他們自己的論述完全不符，自我打臉，難以服眾，因此新黨決定發起公投反制。

新黨主席吳成典提出8點反對兵役延長的理由：首先，這完全是配合美國要求，在國內並無需求；其次，兵役延長表示戰爭；第三，蔡英文只剩一年任期，無權為人民決定；第四，兩岸是和是戰應由人民決定；第五，就算延長兵役一年也打不贏大陸；第六，打擊經濟競爭力；第七，此刻兩岸兵兇戰危，延長兵役形同提油救火；第八，台灣不婚不生問題已很嚴重，出生率世界倒數，如今再延長兵役準備戰爭，不婚不生現象將進一步惡化。

吳成典強調，應該藉由公投的方式，讓人民決定是否要延長兵役，不是蔡英文決定。