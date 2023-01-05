54歲擁有美魔女外型的「台灣濱崎步」王彩樺，一家的好基因更在近日被網友票選女兒黃于庭顏值高，狂勝歐陽娜娜，成為台灣最美星二代。今(5日)稍早，王彩樺突在臉書落淚發求救文，稱「家人」突然飛走消失，原來是養了多年的鸚鵡飛走了，幸好她發文不久，已留言回應順利尋獲。

王彩樺和老公黃品文結婚21年，育有兩個寶貝女兒，大女兒黃于庭外型出眾，先前出現在王彩樺臉書時，總引來網友暴動留言，更稱王彩樺是「國民岳母」，去年11月黃于庭挾著這股人氣出道，和母親攜手主持旅遊節目《媽呀！好好玩》，王彩樺受訪時則強調，女兒還是以課業為重，僅用周末假日時間錄影，希望女兒英文好一點，「因為出國可以幫我點餐」。

王彩樺發文。（圖／翻攝自王彩樺-台灣濱崎步臉書）

王彩樺和老公鶼鰈情深，去年上節目《姐妹們的音樂萬萬歲》時，王彩樺爆料過去曾找命理老師算命，指出先生上一輩子是養雞人，王彩樺是被養的雞，這輩子為了報恩，王彩樺才會跟先生結婚，令曾寶儀驚訝表示：「你們姻緣真的很深。」王彩樺補充：「人與人有姻緣才會結成夫妻，我相信種什麼因就會什麼果。」

王彩樺宣布找到飛失的鸚鵡。（圖／翻攝自王彩樺-台灣濱崎步臉書）

稍早，王彩樺發文，寫下：「對不起請大家多多幫忙，我們的鸚鵡飛走了，有可能在屋頂、樹上、遮雨棚，拜託你們有看到，跟我們說一下謝謝」，並曬出鳥的外型、品種、腳環編號、和飛失地點等，希望有好心人若看到可以聯絡他們，網友也打氣回：「幫忙分享到社團了，希望有好消息」、「希望有看到的人趕快還給彩樺姐姐」，而稍早王彩樺回應：「找到了」、「謝謝大家」。