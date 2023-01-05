行政院長蘇貞昌拍板開春後全民普發6000元紅包，外界關注下周行政院會是否通過相關條例，行政院發言人羅秉成5日說，時程上越快越好，但若以特別條例方式仍須立院審議，農曆年前發放來不及。他強調，本次並未規畫排富條款，只要是國民都可領取，至於外籍人士是否納入，考量本次政策目標與五倍券不同，尚須政策評估。

據悉，政院將提出特別條例作為發放6000元現金，和1000億元強韌經濟方案的法源依據，但相關行政系統建置也要到位，本次中央擬建立系統，讓民眾透過線上申請直接入帳，或以ATM請領和郵局臨櫃領取。

羅秉成上午於行政院會後記者會指出，蔡英文總統舉行國安高層會議後，就3800億中央政府可動用數額劃分出3個面向，各有不同政策目標，蘇貞昌已指示相關部會積極研擬法源，送立法院審議。若以特別條例送立院審議，通過後政院將編列特別預算，目前看來年前發放，時間上確實緊迫，應該來不及。

羅秉成說，所以蘇貞昌才說期待在開春給人民祝福，院長所說的是一個方向，也要看後續提出的修法程序，若相關作業能夠順利，當然越快越好，相關部會也在積極盤點，在法案研修上也會積極努力。

他指出，政府並非沒有發現金的經驗，在紓困期間，除了振興三、五倍券外，有其他直接發現金的作法，比如說低收入戶生活補助、兒童防疫津貼、勞工紓困補助，都有特定帳戶可以發放，因此不要聽信、連結惡意簡訊。政府會參考過去經驗，能直接匯入帳戶是比較簡便的方法，但相關軟體、程式要怎麼設計，這些都要同步規畫。

媒體追問，全民發現金是否有排富條款，有納稅的外籍人士是否能比照辦理。他表示，初期沒有規畫排富條款，只要是國民都可發放，至於外籍人士將會納入討論，尚未做最終決定。

羅秉成說，當初發放振興五倍券時，確實有外籍人士被納入受領範圍，比如說持有效居留證的國人外籍配偶，持永久居留證、外交官員正等也能領，但他要強調，本次經濟成果與全民分享，發現金當然越快越好，政策目標和發放振興五倍券不同，那是在防疫、紓困、振興底下所作為的，至於是不是要擴及到外籍人士，尚須政策評估。