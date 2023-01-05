大陸觀察者網5日報導，自去年9月被大陸中信銀行接管之後，香港恒大中心大樓「顛沛流離」的命運仍未結束。媒體近日報稱，恒大位於香港灣仔的恒大中心再次推出市場招標，仍因出價未達要求流標告終。知情人士表示，此次交易並未結束，中信方面還在考慮買家出價，仍有成交可能。

「不過，自從去年9月作為債權人的中信銀行全面接管之後，香港恒大中心出售事宜一直是中信在實際操作，與恒大方面已無關係。」知情人士透露。

據《鳳凰WEEKLY地產》引述信源消息報導，此次交易有多家投標，買家出價和債權人預期約有10到12％差距。

觀察者網此前報導，香港恒大中心大樓於2022年9月6日被債權人中信銀行旗下中信銀行國際委任接管人安邁企業顧問公司接管。

此一結局自恒大2015年以125億港元高價購入此樓時，似乎就已經註定。

根據公告，賣方華人置業在簽訂買賣協定後五日，先收取一成訂金12.5億港元，繼而在成交後收取三成37.5億港元；剩餘六成餘款則分期6年支付。也就是說，恒大每年需支付12.5億港元的金額。

儘管這筆錢對於彼時的恒大而言並不算多，但後者並未打算以自有現金支付，而是進行了一場行業常見的抵押融資，將恒大香港總部大樓質押獲取巨額融資，中信銀行由此入局。

直至2021年恒大「爆雷」後，恒大的內部文件顯示香港恒大中心仍有76億港元債務尚未支付。

這筆抵押貸款隨之宣告違約，當時中信銀行曾表示，逾期貸款有高價值的抵押品作為擔保。

這裡的「高價值抵押品」正是香港恒大中心大樓。

在此後的一年內，中信銀行一直未採取相應行動，而是等待恒大出售大樓償債。在兩度嘗試出售失敗後，中信銀行才無奈行使債權人權利，全面接管中國恒大中心。

期間，包括廣州國企越秀地產、李嘉誠家族旗下長實集團都曾有意入手。

2022年7月，恒大最後一次主持出售事宜時，香港總部大樓的估值約為90億港元，較2015年的125億港元的買入價已經折讓28％。也正是在此次交易失敗後，中信銀行下定決心全面接管。