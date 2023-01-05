據天使心社會福利基金會調查，針對其身心障礙者家庭當中，有3成父母曾經有過輕生意念及情緒，約5成父母常感到心力交瘁，有高達9成家長，都期待社會、社區能給予他們更多的理解。

據行政院主計總處統計，截止自 110 年 9 月底，台灣身心障礙者人數已超過 120 萬人，無論是身心障礙者或是其照顧家人，都努力面對生活上，外人無法想像的艱難與挑戰。

基於切身經驗，天使心基金會創辦人林照程、蕭雅雯夫婦體悟到「父母先走出來，孩子才有希望」的意義，於 2002 年以身心障礙孩子所代表的「愛奇兒」，邀請數個同為愛奇兒家庭共同組成「天使心家族」。20 年來為全台超過 4200 個家庭提供個別照顧計畫、舉辦將近40場喘息營，並提供心理輔導、線上諮詢等服務，維繫愛奇兒家庭中的伴侶、手足關係間的平衡。

隨著父母與愛奇兒的年紀增長，同樣需要父母關愛的手足，只能獨自生長，愛奇兒的未來，更是父母不敢想的現實。愛奇兒家庭的母親陸丹也表示：「我心裏一直覺得對手足很虧欠，不管玩溜滑梯玩滑板，我永遠都要看著哥哥，所以弟弟很小就要獨立。如果有找到合適的日間照護中心，手足的負擔就會少很多。」

為擴大服務愛奇兒家庭，天使心家族決定改建位於文山區 44 年的老建築，打造「家庭式服務」的「共融中心」，預計將可安置 64 位成年愛奇兒，並開創家長與孩子共同照護制度，透過「愛奇兒家庭社區共融中心集資計畫」期盼能夠透過大眾力量，募集共融中心的外部修繕工程費用，將老建築的門窗、屋頂翻新，並進一步打造由專業建築師設計貼合愛奇兒需求的電器、衛浴等設備，以及多元活動空間；集資可洽貝殼放大。

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