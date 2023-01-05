由於受壓抑的旅遊需求獲得釋放，歐洲最大廉航公司瑞安航空(Ryanair)周三宣布上調本財季獲利預期。但該公司同時警告，新冠疫情和俄烏戰爭仍將影響此一財測結果。

瑞安為歐洲乘客數量最多的航空公司，由於考量到假日運輸量增加和票價高於預期，預計1~3月的獲利將在13.25億至14.25億歐元之間，高於此前預測的10億至12億歐元區間。

該季度財測意指，該公司預計至2023年3月本財年的年度獲利將輕鬆超越疫情爆發前的10億歐元，並接近截至2018年3月底為止財年的創紀錄14.5億歐元。

瑞安也預計，由於聖誕節和元旦的旅遊需求強勁，10~12月該季的稅後獲利為接近2億歐元，將高於預期。

但是該公司仍預期，由於復活節假期縮減，以及英國和愛爾蘭之間客流量和機票走弱，1~3月將出現虧損。然而在截至3月底的本財年中，乘客人次將來到1.68億人次，高於此前1.49億人次的預測。

該修正後的財測仍嚴重地受限於未來三個月潛在不利事件的影響，包括新冠疫情發展和俄烏戰爭。