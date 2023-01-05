兔年好運到！台中大魯閣新時代購物中心即日起至1/31舉辦春節促銷活動，特別與台中百年古蹟「樂成宮」合作，將送出1,000份限量版招財錢母，會員消費滿999元即可兌換，會員還可獨享天天回館過卡免費抽機票，有機會免費暢遊日本東京，實現久違的出國夢！

氣溫驟降、冬季保暖商機正夯，大魯閣新時代引進由柯震東、林依晨代言的登峰衣服飾品牌「MAJOR MADE」專櫃，在時尚與保暖兼具及知名藝人代言加持下，深獲民眾好評，開幕10多天就創造近200萬營業額！

購物同時更可搭配館內滿3,000元送200元，滿8,000元以上再加贈遊戲愛樂園入場券、Mr.咖哩、瓦城泰國料理等美食餐券，滿1萬元再加贈500元等多重好禮回饋。

大魯閣新時代也於此時推出「東區一家親，發票換現金」活動，活動期間，凡持其他台中百貨商場的消費發票及新時代全館不限金額發票，即可立即兌換200元購物金，限500名！

除了購物回饋，大魯閣新時代今年春節也與兒福聯盟合作發起暖心公益「募集愛心年菜」活動，只要民眾捐贈250元加菜金，新時代就額外贈送商場會員點數250點，期盼大家共同愛心響應，今年攜手讓100位小朋友能享用暖心的年夜飯。