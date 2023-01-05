2023年兔年到來，新北市長侯友宜今公布市府最新設計的「兔吉利來」春聯，希望用「兔吉利來」春聯書法字，散發溫潤氛圍和安定幸福感，他春節也會走訪轄內各地發放。（蔡雯如攝）

2023年兔年到來，新北市長侯友宜今公布市府最新設計的「兔吉利來」春聯，去年受疫情影響，經濟受挫，希望用「兔吉利來」春聯書法字，散發溫潤氛圍和安定幸福感，春聯台語諧音是「兔（鏟）錢進來」，期許百頁興旺、財運亨通。侯友宜表示，今日起周一至五上班時間，市府1樓西側服務台、29個區公所開放民眾索取春聯，他春節也會走訪轄內各地發放。

侯友宜說，「兔吉利來」春聯取國台語音譯，國語的兔吉利來，期許兔年是吉祥好年，希望新的一年大吉大利、福運旺來；台語諧音則是「兔（鏟）錢進來」，希望大家兔年財運亨通、錢「兔」似錦，兔吉利來春聯也可以依照各種順序來念，另有吉利來兔、利來兔吉、來兔吉利的含義。

侯友宜也介紹新年的兔年福袋，福袋外觀有著2023錢幣與金兔，兔子耳朵像是YA的手勢，一旁「幸福兔兔好」的文字也取台語諧音「嘟嘟好（恰恰好）」，希望任何事都能恰到好處，內卡則有著貼著十元硬幣的兔子象徵「錢兔兔（鏟）錢」，配合背面的紅蘿蔔、兔子造型，希望市民財運亨通、好運滿滿。

秘書處指出，「兔吉利來」春聯是轄內青年設計師王景民、書法家王意淳兄妹檔的創作，書法的兔字，融入水墨寫意的粗細線條，呈現出兔耳、兔尾巴的意象，最後一筆畫展現出兔子向前跳躍的瞬間，象徵兔躍新程，希望民眾帶著朝氣和活力邁向新的一年。

侯友宜說，他春節期間會到基層第一線，慰問環保警察、消防、民政體系夥伴，也會到各宗教廟寺，發送春聯、福袋給市民，希望市民兔吉利來，開心賺大錢，期待兔年會更好。

秘書處表示，新北市府大廳也將布置拍照景點，以喜慶兼顧循環再利用的設計理念，讓傳統永續，有著兔星人搭乘紅彩頭飛船來到，象徵好兆頭到新北，民眾可以進到紅蘿蔔駕駛艙內，觀看拜年影片，現場也設置兔星人閃爍燈箱，現場運用循環再利用的概念，製作出許多永續設計，像是草皮可延用至其他展場，布料製成抱枕，帆布做成環保袋，植栽可繼續栽種，融入SDGs概念，本月9日至2月5日歡迎民眾打卡拍照。