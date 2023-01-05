為分享年節喜慶氣氛，表達對科技產業園區員工的祝福，營造幸福園區，屏東、潭子、前鎮、楠梓、臺中港科技產業園區，接力辦理一年一度免費贈送春聯活動，每日數量有限送完為止。

經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕表示，貼春聯是傳統習俗，除了延續歲時節慶文化，更祈求來年更好，期望藉由贈送春聯，祝褔區內廠商與全體從業人員鴻兔大展、前途似錦，未來園區也將持續推動園區更新、空間擴充、數位轉型及提供智慧服務，並朝向淨零碳排努力，期帶來令人耳目一新的園區新風貌與組織新氣象。

首場的新春揮毫贈春聯活動由屏東科技產業園區搶先開跑，1/6~1/7上午9時至下午4時於屏東分處1樓大廳熱烈展開；第二場則由潭子科技產業園區接力於1/7上午9時至中午12時30分在臺中分處1樓大廳辦理，特別邀請潭子書畫協會江菊秋老師等6位書法大師共同開筆揮毫，現場書寫門楹對聯、趣味年畫，讓參與民眾免費索取。

第三場由前鎮科技產業園區特請研習書法30餘年的政風室主任陳慧山揮毫，自1/9日起於高雄分處1樓服務臺提供168份春聯供洽公廠商免費索取；第四場楠梓科技產業園區於1/10~1/12晚上6時至8時，由科技產業園區書法社社員們現場揮毫，歡迎民眾至從服中心服務臺索取免費春聯；第五場壓軸由臺中港科技園區於1/12下午2時至4時30分在中港分處2樓大廳辦理，除邀請楊美琦等6位書法大師現場揮毫供民眾免費索取，更特別邀請世淵龍獅演藝團表演戰鼓，增添新春歡樂氣氛。