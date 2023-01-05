台中市筏子溪預計2024年底可完成全段整治，立委楊瓊瓔5日現勘。（陳淑娥攝）

台中市筏子溪預計2024年底可完成全段整治，市議員吳呈賢5日現勘。（陳淑娥攝）

發源於台中大雅的筏子溪，16年來共投入百億元整治，僅剩上游大雅段380公尺河段尚未整治。立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取水利署3.8億元進行河堤護岸改善，5日舉辦開工說明會，預計2024年底可完成全段整治，重現水岸綠廊。

立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢5日辦理「大雅區筏子溪農路橋至十三寮排水與大雅排水合流點改善工程辦理進度」現勘，包括水利署長賴建信、三河局長張稚煇、台中市府水利局長范世億、建設局新建工程處長陳聰仁、大雅區長李修齊、橫山里長張聖河均出席，近百位鄉親也到場關心。

張稚煇說明，本案自2020－2022年已辦理用地取得（協議價購、土地徵收）、地上物排除、工程設計等工作，用地取得經費約2.67億元，後續工程分2期辦理，其中第1期左岸改善工程，河道寬度從 40公尺拓寬為60公尺，所需經費5355萬元，已於去年底發包，預計2023年10月完工。

第2期右岸改善工程所需經費約5439萬元，將配合地上物排除期程，預計今年底發包，並於2024年底完工，以完成筏子溪防洪整治最後一哩路，並同時營造水岸綠廊空間。

張稚煇進一步指出，該河段現有農路橋、烏橋等2座跨河橋梁，為治理計畫屬橋長不足、梁底高不足之市府轄管待改建橋梁，由台中市政府提出申請，屆時由水利署及第三河川局補助經費。台中市府建設局新工處長陳聰仁指出，兩座橋橋長約65公尺，寬14公尺，工程費約2億元，經濟部水利署依補助規定可補助工程經費70％。

市議員吳呈賢說，筏子溪大雅段兩側沒有護岸，溪水長年沖刷造成掏空，期盼完工後再現水岸風光，成為打卡亮點。另大雅區中小型工廠林立，烏橋、農路橋改建工程勢必影響大型重車進出，要求降低交通衝擊。

楊瓊瓔表示，筏子溪為中央管河川，從16年前就爭取水利署逐年編列超過百億元整。由於河川整治由下游烏日、南屯、西屯做起，加上最上游大雅段因用地取得問題，致大雅農路橋至十三寮排水與大雅排水合流點，是筏子溪整治的最後一哩路。

楊瓊瓔指出，筏子溪大雅段左岸護岸治理工程，採用減碳策略，護岸採用較自然蛇籠工法，可節能減碳及生態友善性，水岸景觀以綠廊方式營造，除防洪安全外，也兼顧環境營造，預計2024年可完成全段整治，打造筏子溪優質的水環境。