近來中美關係緊張，美國去年10月初祭出最嚴厲晶片禁令，禁止先進製程晶片和製造設備出口到中國，如今再爆出美國電腦品牌業者戴爾打算在2024年全面停止採用中國製造的晶片。供應商則透露，看來戴爾這次是來真的，趨勢已無扭轉的可能。

日經新聞引述知情人士說法指出，戴爾去年底告訴供應商，目標是大幅降低使用中國製造晶片的數量，包括那些非中國晶片製造商在中國工廠生產的晶片。戴爾希望到2024年，旗下產品全面停止採用在中國製造的晶片。

一名消息人士表示，戴爾的目標非常激進，此決定性的轉變不僅涉及中國晶片製造商生產的晶片，還涉及非中國供應商在中國工廠生產的晶片，供應商如果沒有應對措施，最終可能會失去戴爾的訂單。

該位消息人士補充說明，除晶片外，戴爾還要求其他零組件供應商以及產品組裝商，準備在中國以外國家例如越南等地的生產。此外，戴爾的競爭對手惠普也開始對供應商進行調查，評估要把產線移出中國。

一名在戴爾和惠普供應商工作的主管表示，筆電零件有數千數萬個，這些年來已在中國建立起成熟且完整的生態系，但這次戴爾卻採取激烈的手段，甚至不要讓晶片在中國製造，理由是配合美國政府政策，此趨勢看起來無法逆轉，「不是評估、也不是狼來了」。