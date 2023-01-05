民進黨立委趙天麟、前北市議員阮昭雄、前新北市議員何博文以及前新竹市議員李妍慧共同開記者會，呼籲交通部立刻要求大型車加裝「先進駕駛輔助系統」（ADAS）。（游念育攝）

大型車視線死角多，導致傷亡案件頻傳，根據交通部道安會統計，每年平均約有402人因「大型車交通事故」而死亡，民進黨立委趙天麟、前北市議員阮昭雄、前新北市議員何博文以及前新竹市議員李妍慧共同開記者會，呼籲交通部立刻要求大型車加裝「先進駕駛輔助系統」（ADAS），透過智慧交通方式解決道路安全問題。

根據交通部道安會近10年統計，每年台灣約有402人因大型車交通事故死亡，其中視線死角、內輪差為大型車轉彎的危險要素，平均每年因大型車轉彎造成的事故達1400多件、死亡人數64.2人、受傷人數約1566人，這問題已經無法迴避。

趙天麟表示，智慧交通刻不容緩，交通部已在研發「大型車輛整合式主動預警輔助系統設備」，但執行上卻牛步化，從2021年開始，執行率只有33％，2022年執行率更只有2.72％，遲至2025年才有可能上路，不知道還有多少無辜性命會喪失，呼籲交通部應快馬加鞭，在今年底前完成大型車輛導入ADAS。

阮昭雄也呼籲，科技日新月異，可以輔助和幫助，ADAS系統發揮很大的作用，不只是用於駕駛人，對於用路人都是很大的幫助；何博文也指出，以台灣目前科技，還有很多輔助的項目，例如盲點警示、胎壓偵測輔助等利用人工智慧，都可以有效輔助大型車輛駕駛，避免一時疏失造成交通事故。

台灣汽機車研發暨策略聯盟AI產業發展諮詢委員徐學賢表示，大型車司機的視野有盲區，目前台灣大型車依規定要加裝「行車視野輔助系統」，但缺點是只能往車輛兩側後方看，而看不到車前的區域，還是有視野死角，應將系統升級為主動預警，當可能發生危險時以聲光向駕駛示警。